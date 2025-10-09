OpenAI a signalé à la Commission européenne des pratiques jugées nuisibles d’Apple, Google et et Microsoft, tout en pressant les régulateurs d’agir pour éviter l’enfermement des clients par les grandes plateformes. L’initiative intervient alors que l’entreprise cherche à préserver sa capacité à concurrencer des entreprises bien établies sur des segments clés de l’intelligence artificielle.

Les pratiques d’Apple, Google et Microsoft dérangent OpenAI

Devant le cabinet de Teresa Ribera, commissaire à la Concurrence à la Commission européenne, OpenAI a exposé des difficultés à opérer à armes égales, plaidant pour des correctifs visant à éviter l’enfermement des clients par les grandes plateformes. Selon les notes de la rencontre, l’échange s’est tenu en « réunion hybride », reflet de l’importance et de l’urgence accordées au dossier.

OpenAI a mis l’accent sur des marchés numériques structurants, du cloud au développement d’applications, en rappelant que « l’accès aux données clés est essentiel » pour maintenir une concurrence effective en IA. Autrement dit, sans entrées stratégiques et canaux de distribution ouverts, l’innovation risque de se concentrer entre les mains d’acteurs dominants.

Ensuite, l’entreprise a renvoyé Bloomberg à un billet de blog antérieur détaillant des goulets d’étranglement, avec un focus particulier sur Google. L’objectif affiché reste de prévenir des effets de réseau et de catalogue qui figeraient l’accès au marché.

Pas (encore) une plainte, mais un signal fort

L’avertissement d’OpenAI n’équivaut pas à une plainte antitrust, mais il marque une montée de ton à un moment charnière pour le déploiement de l’IA. À ce stade, la start-up la plus valorisée sollicite une vigilance proactive afin d’éviter des situations de dépendance difficilement réversibles.

Enfin, une escalade contentieuse créerait des tensions avec les plateformes visées, au moment où l’UE affine son corpus sur les marchés numériques. Ce contexte place les autorités devant un dilemme : agir tôt ou attendre des preuves plus tangibles d’effets anticoncurrentiels.

Pour rappel, Apple et OpenAI ont un accord autour de ChatGPT. Cela permet aux utilisateurs d’accéder au chatbot depuis Siri. Et depuis iOS 26, il est possible d’utiliser les outils d’OpenAI pour améliorer la génération d’image au niveau d’Image Playground.