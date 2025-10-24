Cet été, Apple a poursuivi Jon Prosser et Michael Ramacciotti après leurs fuites d’iOS 26 et il se trouve que le second est présenté dans un document judiciaire comme un « Apple fanboy depuis toujours».

Le fan d’Apple qui fait fuiter les détails d’iOS 26

Les avocats de Michael Ramacciotti expliquent dans le document judiciaire (via) :

Michael Ramacciotti n’est pas un leaker professionnel. Il s’agit plutôt d’un Apple fanboy [fan inconditionnel] depuis toujours qui n’a pas pleinement apprécié la valeur et la nature exclusive des informations qu’il a apprises sur iOS 26 auprès de son ami, Ethan Lipnik, ancien employé d’Apple et tiers dans cette affaire, et sur l’iPhone de développement d’ Apple auquel il avait accès grâce à leur étroite amitié. Bien que M. Ramacciotti admette avoir fourni à M. Prosser certaines informations relatives à iOS 26 qu’il a apprises en accédant à l’iPhone de développement de M. Lipnik, aucun plan, complot ou stratagème sous-jacent n’a été formé entre M. Ramacciotti et M. Prosser pour obtenir ces informations, et encore moins pour chercher à les monétiser via la chaîne YouTube de M. Prosser. De plus, M. Ramacciotti n’avait aucune intention de monétiser ces informations lorsqu’il a contacté M. Prosser et il n’y avait aucun accord au moment où les informations ont été transmises prévoyant qu’il serait rémunéré.

Pour sa part, Apple craint que Michael Ramacciotti ait « intentionnellement supprimé des preuves pertinentes », notamment « plusieurs centaines de milliers de messages », après que la société lui a conseillé le 23 juillet de conserver les preuves. Ses avocats ont toutefois contesté cette affirmation.

Michael Ramacciotti est prêt à parler, incertitudes pour Jon Prosser

Apple et Michael Ramacciotti ont discuté de manière informelle d’un éventuel accord. Ces discussions sont toujours en cours. Le leaker a accepté de répondre à la plainte d’ici le 29 octobre.

De son côté, Jon Prosser a affirmé cette semaine avoir été en contact avec Apple, alors qu’un précédent document judiciaire du fabricant d’iPhone affirmait le contraire. Les avocats d’Apple ont réagi en disant être informés que Jon Prosser a publiquement reconnu la plainte. Cependant, ils ont ajouté qu’il « n’avait pas indiqué s’il allait y répondre ni, le cas échéant, dans quel délai ».