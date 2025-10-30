Apple propose désormais les composants et les outils pour réparer soi-même les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Cela concerne plusieurs pays, dont la France, la Belgique, la Suisse, les États-Unis et plus encore.

Vous pouvez réparer vous-même votre iPhone 17

L’idée ici est que vous puissiez vous procurer les pièces et outils afin de réaliser vous-mêmes la réparation des iPhone 17 et iPhone Air, sans avoir à faire appel à un technicien d’Apple, un réparateur agréé Apple ou autre. Vous pouvez changer l’écran, la batterie, le système de caméra à l’arrière, la caméra TrueDepth pour Face ID, la vitre arrière, les haut-parleurs, le micro et d’autres éléments.

Les prix varient selon les modèles d’iPhone et les composants. Pour l’écran des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone Air par exemple, Apple demande 405 €. Pour l’iPhone 17 Pro Max, le prix est de 489 €. Si l’on prend la batterie, c’est 109 € pour l’iPhone 17 et 135 € pour les trois autres modèles.

En ce qui concerne l’appareil photo, il faut compter 199 € pour les iPhone 17 et Air, et 299 € pour les iPhone 17 Pro et Pro Max. Du côté du boîtier, Apple facture 252,01 € pour l’iPhone 17 et 315,20 € pour les trois autres modèles. La liste complète des composants avec leurs prix est à retrouver sur le site dédié d’Apple pour la réparation en libre-service.

En outre, Apple propose les manuels de réparation pour les nouveaux iPhone. Voici les liens :

Pour rappel, Apple propose son système de réparation en libre-service depuis 2022. Les clients ont accès aux composants officiels, ainsi qu’aux outils et aux manuels dédiés d’Apple. Cela concerne aussi bien les iPhone que les iPad, Mac et Studio Display.