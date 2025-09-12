Le même jour que l’ouverture des précommandes, Apple a dévoilé les prix de réparation pour les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air. Cela inclut le changement de batterie, l’écran et plus.

Pas de changement de tarif pour la batterie

Apple demande 109 euros pour remplacer la batterie de l’iPhone 17. C’était déjà ce prix pour l’iPhone 16. Pour les iPhone 17 Pro et Pro Max, Apple facture 135 euros. Là encore, c’était le même montant l’an dernier pour les iPhone 16 Pro. Il est toutefois bon de rappeler qu’Apple avait augmenté ses prix l’an dernier, en passant de 109 euros à 135 euros justement.

Et l’iPhone Air ? Là encore, Apple demande 135 euros pour un remplacement de batterie.

À noter que si vous avez l’assurance AppleCare+, le changement est offert, qu’importe le modèle d’iPhone. Aussi, les prix précédemment indiqués concernent un remplacement hors garantie. En Europe, la garantie est d’un an chez Apple et il faut ajouter une année supplémentaire chez le commerçant chez qui vous avez acheté votre appareil.

Prix de réparation d’Apple pour les iPhone 17 (Pro) et iPhone Air

Voici les tarifs d’Apple pour les réparations de l’iPhone 17 :

Écran fissuré (avant uniquement) : 405 euros (29 euros avec AppleCare+)

Dommage au niveau du verre arrière : 169 euros (29 euros avec AppleCare+)

Écran fissuré et dommage au niveau du verre arrière : 499 euros (58 euros avec AppleCare+)

Batterie : 109 euros (offert avec AppleCare+)

Appareil photo arrière : 199 euros (99 euros avec AppleCare+)

Autres dommages : 729 euros (99 euros avec AppleCare+)

Pour l’iPhone 17 Pro :

Écran fissuré (avant uniquement) : 405 euros (29 euros avec AppleCare+)

Dommage au niveau du verre arrière : 169 euros (29 euros avec AppleCare+)

Écran fissuré et dommage au niveau du verre arrière : 499 euros (58 euros avec AppleCare+)

Batterie : 135 euros (offert avec AppleCare+)

Appareil photo arrière : 299 euros (99 euros avec AppleCare+)

Autres dommages : 899 euros (99 euros avec AppleCare+)

Et maintenant l’iPhone 17 Pro Max :

Écran fissuré (avant uniquement) : 489 euros (29 euros avec AppleCare+)

Dommage au niveau du verre arrière : 169 euros (29 euros avec AppleCare+)

Écran fissuré et dommage au niveau du verre arrière : 585 euros (58 euros avec AppleCare+)

Batterie : 135 euros (offert avec AppleCare+)

Appareil photo arrière : 299 euros (99 euros avec AppleCare+)

Autres dommages : 955 euros (99 euros avec AppleCare+)

Et enfin l’iPhone Air :