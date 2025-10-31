Lors l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple, Tim Cook a réaffirmé la stratégie d’Apple pour l’intelligence artificielle. Le dirigeant a confirmé que l’entreprise reste ouverte aux acquisitions et aux partenariats pour accélérer le développement d’Apple Intelligence. Cette feuille de route inclut également le lancement de la nouvelle version de Siri qui fera ses débuts en 2026.

Apple mise sur les acquisitions et les partenariats pour l’IA

Confirmant l’approche à trois volets de l’entreprise, Tim Cook a souligné que le développement d’Apple Intelligence repose à la fois sur des modèles conçus en interne, des acquisitions ciblées et des partenariats stratégiques. Le grand patron a indiqué que l’entreprise surveillait activement le marché, se déclarant « ouvert à la poursuite de fusions et acquisitions si nous pensons que cela fera progresser notre feuille de route ».

Cette ouverture ne se limite pas aux rachats. S’adressant à CNBC, Tim Cook a annoncé l’intention d’Apple de multiplier les collaborations, à l’image de celle nouée avec OpenAI pour intégrer ChatGPT. « Notre intention est de nous intégrer avec plus de monde au fil du temps », a-t-il précisé, signalant une ère de coopération pour enrichir Siri et l’écosystème Apple. Il reste toutefois vague le sujet. De précédents indices ont montré que Gemini de Google devrait bientôt être présent comme alternative à ChatGPT.

Une infrastructure dédiée avec Private Cloud Compute

Pour soutenir cette ambition, Apple déploie une infrastructure technique que Tim Cook présente comme « robuste ». La firme s’appuie sur son système Private Cloud Compute, une technologie de cloud spécifiquement conçue pour le traitement privé des données IA qui gère déjà une partie des requêtes de Siri. La production de serveurs dédiés à Apple Intelligence a d’ailleurs débuté il y a quelques semaines dans une usine à Houston, avec une montée en puissance prévue pour équiper les différents data centers.

Enfin, Tim Cook a suggéré que l’intelligence artificielle devient un critère de choix pour les consommateurs de smartphones. Il estime qu’Apple Intelligence est déjà un argument de vente et se montre très confiant sur son avenir. « Je dirais qu’Apple Intelligence est un facteur et nous sommes très optimistes quant au fait qu’il deviendra un facteur plus important », a-t-il conclu.