Le prochain grand pari de Apple Inc. pourrait bien s’éloigner (à nouveau) des smartphones pour conquérir le monde des robots personnels. D’après une note d’étude du bureau d’analystes Morgan Stanley, la division « Apple Robotics » pourrait générer jusqu’à 130 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2040, soit un montant comparable à l’ensemble des revenus de l’écosystème de l’App Store !

Vers un robot grand public dès 2027 ?

Pour Morgan Stanley, la première phase de ce virage technologique passera par un produit grand public, c’est à dire un assistant motorisé de bureau, prévu pour 2027, qui serait capable de se déplacer, de suivre son utilisateur et de l’assister dans les tâches quotidiennes. Le rapport décrit ce scénario comme une extension logique de l’écosystème Apple, qui fusionnerait logiciel, matériel et intelligence artificielle.

Le marché mondial de la robotique 2.0, dite aussi « embodied AI », pourrait atteindre plusieurs milliers de milliards de dollars d’ici 2050, selon les analystes. Apple, qui contrôle déjà plus de deux milliards d’appareils actifs, chercherait ainsi à monétiser ce large périmètre matériel et logiciel : robotique, services avec abonnements, applications dédiées, accessoire dédiés, l’écosystème tech semble ici sans limite. Avec une part de marché déjà estimée à 9 % en 2040, « Apple Robotics » pourrait même surpasser ses gammes Mac et iPad en termes de chiffre d’affaires.

Pour réussir ce tournant, la firme de Cupertino s’appuierait sur son intégration verticale et sa réputation en matière de design et de confidentialité. Apple devra cependant faire face à des concurrents déjà positionnés sur ce segment comme Tesla, Inc. ou Boston Dynamics, et devra aussi résoudre les nombreux défis techniques liés à la robotique grand public. En croisant hardware haut de gamme, IA embarquée et abonnement de services, Apple miserait donc sur une nouvelle ère où la technologie « intelligente » s’intègre toujours plus au quotidien. Reste qu’au moment d’écrire ces lignes, le projet d’un robot Apple « Design in California » n’est encore qu’au stade de la rumeur.