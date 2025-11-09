Lors d’une interview accordée à Screen International, des dirigeants d’Apple ont levé une partie du voile sur la stratégie d’Apple TV pour 2026. Au programme : un rythme de sorties effréné, le refus d’un abonnement avec publicité et le retour de séries comme Ted Lasso.

Pas de publicités sur Apple TV

En 2026, Apple promet un rythme de production soutenu avec « un nouveau contenu original presque chaque semaine », selon Zack Van Amburg, responsable de la programmation vidéo mondiale chez Apple TV. Il a également confirmé que deux des séries les plus populaires de la plateforme, Ted Lasso et For All Mankind, bénéficieraient de nouvelles saisons au cours de l’année.

Interrogé sur la possibilité de proposer un abonnement moins cher avec de la publicité comme le font Netflix et d’autres services de streaming, Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services, a fermement écarté l’idée pour le moment. « Rien pour le moment », a-t-il déclaré, ajoutant que « si nous pouvons rester agressifs sur nos prix, il est préférable pour les consommateurs de ne pas être interrompus par des publicités ». Cette stratégie semble porter ses fruits, puisqu’Eddy Cue affirme que la plateforme de streaming connaît sa plus forte croissance en nombre de spectateurs et en heures de visionnage.

Cela étant dit, il n’est pas impossible que les plans changent à l’avenir. Comme l’indique Eddy Cue : « Je ne veux pas dire non pour toujours, mais il n’y a pas de projets » pour le moment.

Apple TV coûte 9,99 €/mois. Pour ce prix, on retrouve la 4K, le support du HDR, du Dolby Vision et du Dolby Atmos. Il est bon de le préciser sachant que certains services, dont Netflix et Amazon Prime Video, limitent ces éléments à leurs abonnements les plus chers.

Une stratégie cinéma flexible et une audience qui grandit

Concernant sa stratégie cinéma, Apple ne s’engage pas à sortir tous ses films en salles, malgré le succès au box-office de F1 : le film. La décision sera prise au cas par cas. Quant au succès des films lancés directement sur la plateforme, comme The Gorge ou Echo Valley, la réponse reste évasive : « Des millions de personnes les ont regardés », a simplement commenté Zack Van Amburg.

Bien qu’aucun chiffre d’abonnés n’ait été révélé publiquement, Eddy Cue se montre confiant : « Je peux vous dire que nous grandissons plus vite, nous avons davantage de spectateurs et ils ont plus d’heures de visionnage cette dernière année que nous n’en avons jamais eu ».