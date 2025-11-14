Apple propose au téléchargement la deuxième bêta publique de macOS 26.2 sur Mac. Cette version arrive une semaine après la précédente et peu de temps après la deuxième bêta pour les développeurs.

La nouveauté à retenir avec la bêta 2 est l’ajout de la fonctionnalité Edge Light. Elle transforme les bords de l’écran de votre Mac en un anneau lumineux pour vous mettre en valeur lors de vos appels vidéo, rendant potentiellement les accessoires d’éclairage externes obsolètes. Plutôt qu’un simple cadre blanc, Edge Light est une solution dynamique qui s’appuie sur la puissance des puces Apple Silicon dans les Mac. La fonctionnalité est conçue pour s’adapter en temps réel à l’utilisateur et à son environnement grâce à plusieurs capacités intelligentes. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.

Pour une raison surprenante, Apple ne propose pas encore la deuxième bêta publique d’iOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2, alors que les mises à jour sont sorties en même temps que macOS 26.2.

Comment télécharger la bêta publique de macOS 26.2

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique de macOS 26.2 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre Mac) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels , puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière et la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

La version finale de macOS 26.2 devrait logiquement être disponible en décembre. Apple a en tout cas déjà annoncé qu’iOS 26.2 sera disponible le mois prochain pour tout le monde.