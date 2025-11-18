Le départ d’Abidur Chowdhury, le designer qui a présenté l’iPhone Air en septembre, secoue Apple. Son départ pour une start-up d’intelligence artificielle n’est pas un cas isolé, mais le dernier symptôme en date de la refonte quasi complète de l’équipe de design de l’entreprise depuis le départ de Jony Ive.

Le départ d’une étoile montante chez Apple

Considéré comme une étoile montante au sein d’Apple, Abidur Chowdhury avait été choisi pour dévoiler l’iPhone Air dans la vidéo de présentation lors de la keynote de septembre, une mission de haute visibilité. Son départ, qui n’est pas lié aux ventes décevantes de l’appareil, a « fait des vagues » en interne, selon Bloomberg. Arrivé en 2019, au moment même où Jony Ive (ex-designer en chef) quittait l’entreprise, son parcours symbolisait la nouvelle génération de designers.

Ce départ met en lumière un phénomène plus large. En effet, l’équipe de design d’Apple a connu un renouvellement quasi intégral ces dernières années. La plupart des membres de l’ancienne garde, qui ont travaillé pour Jony Ive, ont désormais pris leur retraite ou rejoint d’autres entreprises.

L’hémorragie ne s’arrête pas aux designers. Jeff Williams, le directeur de l’exploitation qui supervisait l’équipe de design, a lui aussi quitté Apple il y a quelques jours. Les bouleversements ont également touché l’équipe chargée de l’interface utilisateur qui a connu une vague de départs.

Ce remaniement a conduit à une décision structurelle majeure. En juillet, Apple a annoncé que les équipes de design se rapporteraient désormais directement à Tim Cook. Cette nouvelle organisation marque la fin d’une ère et le début d’un nouveau chapitre pour le groupe qui se trouve au cœur même du processus de développement des produits Apple.