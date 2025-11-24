À l’occasion du Grand Prix de Las Vegas, Apple TV a frappé un grand coup en prenant le contrôle visuel de la monumentale Sphere, l’écran LED le plus grand du monde. Pendant tout le week-end, la surface sphérique affichait l’image saisissante de Brad Pitt dans la peau de Sonny Hayes. Une mise en scène immersive pensée pour célébrer l’arrivée prochaine de F1: le film sur la plateforme de streaming le 12 décembre prochain (beaucoup plus tard en France, chronologie des médias oblige)

Pour rappel, F1: le film a généré plus de 600 millions de dollars au box-office mondial, un record pour Apple TV. La firme de Cupertino n’hésite pas à qualifier cette superproduction de « plus gros succès de l’histoire du cinéma sportif ».

Une offre Black Friday agressive pour attirer de nouveaux abonnés

En parallèle, Apple TV lance une campagne de promotion inédite, soit -50 % pendant six mois, ramenant l’abonnement à Apple TV à 5,99 dollars pour les nouveaux utilisateurs et certains anciens abonnés éligibles. De quoi dynamiser l’audience au moment où F1: le film deviendra disponible en streaming exclusif, même si l’achat ou la location resteront possibles sur d’autres boutiques numériques.

Apple TV a illuminé la Sphere de Las Vegas tout le week-end. Pas très écolo au vu de l’énorme dépense énergétique de cette super-structure…

Cette offensive s’inscrit dans une stratégie plus large : renforcer l’attractivité du catalogue Apple Originals et prouver qu’un succès en salles peut aussi devenir un moteur puissant pour le streaming. Apple développe déjà une suite au film, toujours avec Joseph Kosinski, et collabore avec le réalisateur sur un nouveau projet lié à une mystérieuse affaire d’OVNI.

Vers une nouvelle ère pour Apple au cinéma ?

Si la firme reste prudente sur l’ampleur de ses futures sorties en salles, elle assure être « toujours intéressée par de grandes premières au box-office ». À Las Vegas, la Sphere en a offert un avant-goût éclatant : un marketing à grande échelle qui témoigne des ambitions renouvelées d’Apple dans le monde du divertissement.