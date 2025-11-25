Après une mise en demeure par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), Apple a corrigé le tir au sujet de l’iPhone 16 et du contrôle parental en France.

Un problème entre l’iPhone 16 et le contrôle parental en France

La loi n° 2022 – 300 du 2 mars 2022 oblige les constructeurs comme Apple à proposer un contrôle parental lors de l’allumage et de la configuration des smartphones et d’autres produits. Le problème ici est que l’iPhone 16 ne respectait pas vraiment la loi.

« Les analyses ont mis en évidence que, dans certains cas d’usage concernant les mineurs de plus de 15 ans, l’appareil ne respectait pas l’exigence réglementaire consistant à proposer l’activation du dispositif de contrôle parental lors de la première mise en service de l’équipement », indique l’ANFR.

Ainsi, l’ANFR a mis Apple en demeure et le constructeur a depuis proposé un correctif. Il est en place depuis iOS 26, disponible depuis septembre. Mais l’ANFR a seulement décidé d’évoquer ce sujet aujourd’hui.

« L’ANFR a vérifié l’efficacité de cette mesure. Les évolutions permettent désormais une activation du contrôle parental lors de l’initialisation de l’équipement, ce qui met fin à la non-conformité identifiée », indique le groupe. L’agence ajoute que les évolutions d’iOS 26 devraient également bénéficier aux autres modèles d’iPhone. Elle conclut en invitant les utilisateurs à installer iOS 26.

La dernière version en date est iOS 26.1, qui est disponible depuis le 3 novembre. La prochaine version sera iOS 26.2. Elle est actuellement disponible en bêta auprès des développeurs et testeurs publics. La version finale ne devrait pas tarder.