Après une mise en demeure par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), Apple a corrigé le tir au sujet de l’iPhone 16 et du contrôle parental en France.

iPhone 16 Avant Arriere Coloris Officiel

Un problème entre l’iPhone 16 et le contrôle parental en France

La loi n° 2022 – 300 du 2 mars 2022 oblige les constructeurs comme Apple à proposer un contrôle parental lors de l’allumage et de la configuration des smartphones et d’autres produits. Le problème ici est que l’iPhone 16 ne respectait pas vraiment la loi.

« Les analyses ont mis en évidence que, dans certains cas d’usage concernant les mineurs de plus de 15 ans, l’appareil ne respectait pas l’exigence réglementaire consistant à proposer l’activation du dispositif de contrôle parental lors de la première mise en service de l’équipement », indique l’ANFR.

Ainsi, l’ANFR a mis Apple en demeure et le constructeur a depuis proposé un correctif. Il est en place depuis iOS 26, disponible depuis septembre. Mais l’ANFR a seulement décidé d’évoquer ce sujet aujourd’hui.

« L’ANFR a vérifié l’efficacité de cette mesure. Les évolutions permettent désormais une activation du contrôle parental lors de l’initialisation de l’équipement, ce qui met fin à la non-conformité identifiée », indique le groupe. L’agence ajoute que les évolutions d’iOS 26 devraient également bénéficier aux autres modèles d’iPhone. Elle conclut en invitant les utilisateurs à installer iOS 26.

La dernière version en date est iOS 26.1, qui est disponible depuis le 3 novembre. La prochaine version sera iOS 26.2. Elle est actuellement disponible en bêta auprès des développeurs et testeurs publics. La version finale ne devrait pas tarder.