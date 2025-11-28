La pression réglementaire européenne va-t-elle s’intensifier sur Apple ? Le 27 novembre 2025, Apple a notifié la Commission européenne que deux de ses services stratégiques, Plans et Apple Ads (pour la publicité sur l’App Store et ailleurs), franchissent désormais les seuils fixés par le Digital Markets Act (DMA).

Une décision attendue sous 45 jours

Cette notification déclenche un compte à rebours. La Commission européenne dispose de 45 jours ouvrables pour analyser les données et trancher : Apple Ads et Plans doivent-ils être désignés comme des contrôleurs d’accès (gatekeepers) ?

Si la Commission confirme ce statut, les conséquences seront lourdes pour le fabricant d’iPhone. Il disposera alors d’un délai de six mois pour mettre ses services en conformité avec les règles strictes du DMA qui visent à garantir une concurrence loyale et à ouvrir les écosystèmes fermés.

Le DMA cible spécifiquement les services de plateforme essentiels (moteurs de recherche, boutiques d’applications, messageries, etc) qui jouent un rôle d’intermédiaire incontournable entre les entreprises et les utilisateurs. Le DMA vise tout particulièrement les entreprises de la tech.

Pour tomber sous le coup de cette régulation, un service doit avoir un impact significatif sur le marché européen et occuper une position solide et durable. Concrètement, la présomption s’applique dès qu’une plateforme cumule 45 millions d’utilisateurs actifs par mois et 10 000 utilisateurs professionnels annuels sur les trois derniers exercices financiers. L’auto-dénonciation d’Apple suggère que ses services publicitaires et cartographiques ont désormais atteint ce cap des 45 millions d’utilisateurs en Europe.

Qu’est-ce que cela va changer pour les utilisateurs ? Il faut s’attendre à davantage d’ouverture à la concurrence. C’est très exactement grâce (ou à cause, au choix) au DMA qu’Apple a dû ouvrir davantage iOS en Europe. Un exemple parmi tant d’autres : l’obligation d’autoriser les boutiques d’applications alternatives à l’App Store. AltStore PAL et l’Epic Games Store peuvent ainsi exister sur iOS.