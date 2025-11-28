Apple renouvelle son opération consistant à faire un don au Fonds mondial de lutte contre le sida pour tout personne qui utilise Apple Pay. C’est une tradition annuelle.

Jusqu’à 3 millions de dollars de dons

Dans le détail, pour tout achat effectué chez Apple avec un paiement via Apple Pay, le fabricant fait un don de l’ordre de 5 dollars au Fonds mondial de lutte contre le sida. Cela commence aujourd’hui et c’est en place jusqu’au 7 décembre.

Apple annonce s’engager à faire un don pouvant atteindre 3 millions de dollars au maximum. Voici ce qu’indique la société :

Jusqu’au 7 décembre 2025, Apple reversera 5 dollars pour chaque achat réglé avec Apple Pay dans un Apple Store, via l’app Apple Store ou sur apple.com/fr. Dons limités à un maximum de trois millions de dollars (3 000 000 $). Les dons iront au Fonds mondial de lutte contre le sida et contribueront au financement de programmes de santé essentiels qui sauvent des vies.

Apple est un partenaire de (RED) qui lutte contre le sida. « Depuis 2006, Apple et (RED) s’engagent dans la lutte contre le sida. Nos contributions sont direc­tement reversées au Fonds mondial, permettant d’offrir des soins essentiels à des millions de personnes », indique Apple.

Il est bon de noter que la journée mondiale du sida a lieu le 1er décembre, et ce chaque année. Apple profite généralement de cette journée pour dévoiler quelques statistiques en rapport avec (RED) et fait diverses annonces. On retrouve également des initiatives dans les Apple Store physiques.