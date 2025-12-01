La valse des talents se poursuit dans les secteurs de l’IA et la robotique. Yilun Chen, l’un des ingénieurs clés impliqués dans les travaux de robotique avancée chez Apple, annonce avoir quitté Cupertino après près de quatre années passées au sein des équipes de recherche. Sur les réseaux sociaux, Chen évoque “quatre années inoubliables” marquées par des projets “extraordinaires”, dont certains sont encore secrets. L’ex employé d’Apple souligne avoir évolué “d’ingénieur à responsable technique, de la recherche aux phases d’incubation produit”.

Un virage vers l’androïde avec Tesla Optimus

Le chercheur rejoint désormais l’équipe Optimus AI de Tesla, dédiée au développement du robot humanoïde de l’entreprise. Pour Chen, cette transition représente l’ouverture d’un chapitre qualifié de décisif : « Les humanoïdes sont le rêve ultime de notre génération », affirme l’ancien responsable technique, estimant que les avancées récentes en modèles de langage et en “Physical AI” rendent désormais ce rêve accessible.

Une culture d’ingénierie qui attire

Yilun Chen confie avoir été impressionné par l’ampleur du laboratoire Optimus et par l’engagement des équipes. Selon lui, Tesla combine “logiciels, matériel et talents IA” de façon unique. L’ingénieur s’enthousiasme aussi de l’organisation horizontale de Tesla, des discussions techniques spontanées et d’une cadence d’itération fulgurante. “On sent ici une énergie qui veut changer le monde”, résume Chen.

Ce mouvement de poste illustre une dynamique plus large : les géants de la tech se livrent une bataille particulièrement féroce pour attirer des experts capables de transformer la robotique humanoïde en réalité industrielle. Le départ de Chen confirme l’accélération de Tesla dans ce domaine, mais cela n’empêchera certainement pas Apple de poursuivre et discrètement et à son rythme ses propres ambitions en robotique et en IA avancée.