À Londres, Apple projette les sapins de Noël dessinés sur iPad
À partir d’aujourd’hui, Apple projette sur la Battersea Power Station à Londres les sapins de Noël qui été imaginés et dessinés par des utilisateurs sur iPad. Cela fait suite à l’opération Your Tree on Battersea.
C’est déjà Noël à la Battersea Power Station
Le mois dernier, Apple a invité les Britanniques à dessiner un sapin de Noël sur iPad, tout en leur permettant d’être créatifs. 24 dessins ont été retenus comme vainqueurs et Apple les projette désormais sur la Battersea Power Station. Ce lieu a Londres abrite un campus Apple ainsi qu’un Apple Store.
La projection permet donc de voir les 24 sapins de Noël dessinés sur iPad. Apple débute la projection à 17 heures et l’arrête à 22h30. Ce sera une réalité tous les soirs jusqu’au 24 décembre.
Pour l’anecdote, Apple a également fait appel à des artistes pour diffuser leurs propres dessins. Cela inclut Kylie Minogue, Stephen Fry, Maro Itoje, Oliver Jeffers, David Shrigley et Chawawa.
Dans son communiqué, Apple indique :
Ce concours s’inscrit dans la tradition d’Apple qui consiste à célébrer la créativité festive et c’est la première fois que l’entreprise ouvre cette opportunité au grand public. En 2023, l’artiste David Hockney a créé Bigger Christmas Trees sur iPad Pro, et l’année dernière, Aardman, le créateur de Wallace & Gromit, a utilisé l’iPhone 16 Pro Max pour créer un court métrage d’animation. Ces deux installations ont transformé les cheminées et les tours de lavage emblématiques de 101 mètres de haut qui s’élèvent au-dessus de la Tamise.