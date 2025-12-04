À partir d’aujourd’hui, Apple projette sur la Battersea Power Station à Londres les sapins de Noël qui été imaginés et dessinés par des utilisateurs sur iPad. Cela fait suite à l’opération Your Tree on Battersea.

C’est déjà Noël à la Battersea Power Station

Le mois dernier, Apple a invité les Britanniques à dessiner un sapin de Noël sur iPad, tout en leur permettant d’être créatifs. 24 dessins ont été retenus comme vainqueurs et Apple les projette désormais sur la Battersea Power Station. Ce lieu a Londres abrite un campus Apple ainsi qu’un Apple Store.

La projection permet donc de voir les 24 sapins de Noël dessinés sur iPad. Apple débute la projection à 17 heures et l’arrête à 22h30. Ce sera une réalité tous les soirs jusqu’au 24 décembre.

Pour l’anecdote, Apple a également fait appel à des artistes pour diffuser leurs propres dessins. Cela inclut Kylie Minogue, Stephen Fry, Maro Itoje, Oliver Jeffers, David Shrigley et Chawawa.

Dans son communiqué, Apple indique :