Huawei, Xiaomi, Vivo… Les fabricants de smartphones en Chine lancent une offensive coordonnée pour attirer les utilisateurs d’iPhone et capter les parts de marché d’Apple, profitant des difficultés de la société à déployer ses fonctionnalités d’intelligence artificielle en Chine. Ralenti par le régulateur national sur fond de tensions géopolitiques avec les États-Unis, le groupe à la pomme voit ses rivaux locaux multiplier les outils pour faciliter la migration depuis iOS.

Xiaomi 17 et 17 Pro

L’IA et l’interopérabilité comme armes de séduction

Convaincus que leurs innovations en matière d’IA et de téléphones pliables peuvent désormais rivaliser avec l’iPhone et l’écosystème d’Apple, les constructeurs chinois misent sur des fonctionnalités pratiques et exclusives :

Oppo propose un assistant capable de suivre les dépenses via des captures d’écran ou de guider l’utilisation d’équipements de sport via la caméra. Son dernier système permet même de gérer les appels et messages d’un iPhone directement sur un appareil Oppo.

Honor offre un comparateur de coupons de réduction et un coordinateur d’applications de VTC. Sa fonction Device Clone simplifie le transfert de données (photos, messages et contacts) depuis un iPhone via un simple QR Code.

Xiaomi a dévoilé des options de partage d’écran et de synchronisation des notifications avec les appareils Apple.

Xiangdong Li, directeur produit IA chez Honor, affirme auprès du Financial Times que cette stratégie porte ses fruits : 37 % des acheteurs en ligne du dernier smartphone en date Magic V5 proviennent de l’univers Apple. « Nous avons réussi à attirer les utilisateurs haut de gamme d’Apple. », déclare-t-il. « Apple est une entreprise vraiment formidable, dont l’ensemble de notre secteur devrait s’inspirer, se mesurer à elle et même la dépasser. Si Apple avance lentement, cela représente une formidable opportunité pour nous, n’est-ce pas ? », a-t-il ajouté.

Un marché fragmenté où Apple perd sa couronne

Cette offensive intervient dans un marché chinois ultra-concurrentiel où aucun acteur ne dépasse les 20 % de parts de marché. Apple, autrefois leader, a été détrôné l’an dernier par Vivo (18,5 %). La firme de Cupertino se retrouve désormais au coude-à-coude avec Honor, Oppo, Xiaomi et Huawei, oscillant entre 13,6 % et 16,4 %.

Malgré une baisse de 4 % de ses ventes en Chine au troisième trimestre, Apple montre des signes de résilience. Selon Counterpoint, les ventes ont bondi de 22 % le mois suivant la sortie de l’iPhone 17, suggérant que l’absence d’IA préoccupe moins les consommateurs que ne l’espéraient ses concurrents.

Cependant, le cabinet IDC prévient : les efforts des marques chinoises pour convertir les fidèles de l’iPhone représentent une préoccupation légitime pour Apple dans un contexte de croissance mondiale ralentie.