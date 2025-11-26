L’arrivée d’Apple Intelligence en Chine semble se préciser après plusieurs reports. Apple a mis en place un formulaire sur son site pour son intelligence artificielle. Il est spécifique aux utilisateurs chinois.

Apple Intelligence se prépare pour la Chine

Le nouveau formulaire pour Apple Intelligence exige impérativement un numéro de téléphone chinois pour soumettre des commentaires. Cette contrainte technique prouve que l’outil cible spécifiquement les utilisateurs résidant physiquement en Chine et non simplement ceux qui parlent la langue dans le monde.

Ce portail permet aux clients de faire remonter des informations sur des aspects sensibles comme la confidentialité, le contenu généré ou le fonctionnement général. Les catégories ouvertes aux retours couvrent l’ensemble de l’écosystème IA d’Apple :

Outils d’écriture et réponses intelligentes (Mail, Messages)

Fonctionnalités visuelles comme l’outil de nettoyage dans l’application Photos

Gestion de l’attention avec les résumés de notifications et le mode de concentration « Réduire les interruptions »

Enregistrements d’appels et résumés dans Safari ou Notes

Déjà un accord avec Alibaba

Pour activer son IA en Chine, Apple a dû nouer une alliance stratégique avec Alibaba, une étape indispensable pour fournir des fonctionnalités conformes aux exigences locales. Toutefois, ce déploiement, espéré depuis le lancement d’iOS 18, a été freiné en juin par les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine.

La situation semble néanmoins se débloquer. Une récente trêve commerciale sur les droits de douane entre les États-Unis et la Chine pourrait permettre à Apple de surmonter les derniers obstacles réglementaires.

Les regards se tournent désormais vers iOS 26.2, la mise à jour qui sortira en version finale d’ici les prochaines semaines. Si Apple obtient le feu vert des autorités, cette mise à jour pourrait théoriquement intégrer le support d’Apple Intelligence en Chine.

Cependant, la prudence reste de mise. À l’heure actuelle, aucune trace d’Apple Intelligence pour la Chine n’a été détectée dans les bêtas d’iOS 26.2. Ni Apple ni Alibaba n’ont communiqué de date de sortie officielle.