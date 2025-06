Le partenariat entre Apple et Alibaba pour proposer Apple Intelligence en Chine est freiné par l’Administration du cyberespace de la Chine (CAC). Ce retard, lié à l’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, illustre les défis croissants auxquels Apple fait face sur ce marché.

Un partenariat stratégique bloqué par la régulation

Apple et Alibaba collaborent pour intégrer les derniers modèles d’IA d’Alibaba dans Apple Intelligence afin d’offrir ces fonctionnalités aux utilisateurs chinois. Plusieurs produits d’IA co-développés ont été soumis cette année à la CAC pour approbation, un processus obligatoire impliquant des tests officiels pour tout service d’IA générative destiné au public en Chine. Alors que plus de 300 modèles d’IA locaux ont déjà été approuvés, les demandes d’Apple et Alibaba restent en attente, plombées par les incertitudes géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, comme le révèle le Financial Times.

Joe Tsai, président d’Alibaba, avait confirmé en février que son entreprise fournirait la technologie pour les iPhone avec l’IA en Chine. Cependant, les examens des accords impliquant des entreprises américaines, surtout dans des domaines stratégiques comme l’intelligence artificielle, prennent désormais plus de temps. L’approbation finale dépend du Conseil d’État chinois, actuellement engagé dans des négociations commerciales avec les États-Unis.

Selon une précédente rumeur, Apple Intelligence devait arriver en Chine avec iOS 18.6 en juin. Mais ce ne sera peut-être pas le cas si Apple n’obtient pas le feu vert.

Les pressions de la guerre commerciale

Apple subit de plein fouet les tensions croissantes entre les deux superpuissances. Malgré les efforts de Tim Cook pour se rapprocher de l’administration Trump, le président américain a menacé Apple et Samsung de droits de douane de 25 % sur leurs smartphones s’ils ne relocalisent pas leur production aux États-Unis. Ces pressions s’ajoutent à une précédente vague de droits de douane atteignant 145 %, bien que des négociations récentes aient permis une réduction temporaire. Le département américain du Commerce a également exprimé des inquiétudes sur le partenariat Apple et Alibaba, sans toutefois disposer de moyens légaux pour le bloquer.

Ces obstacles réglementaires et commerciaux compliquent la stratégie d’Apple en Chine, où l’entreprise perd du terrain. Selon le cabinet IDC, la part de marché d’Apple dans le segment haut de gamme des smartphones en Chine est passée de 70 % au début 2023 à 47 % au premier trimestre 2025, tandis que Huawei est monté de 13 % à 35 %. Des concurrents comme Xiaomi, Oppo et Vivo accentuent également la pression.