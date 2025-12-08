Johny Srouji, qui n’est autre que le responsable des puces Apple Silicon, a annoncé à ses équipes qu’il reste chez Apple et n’a pas l’intention de démissionner.

Johny Srouji reste chez Apple

Cela fait suite à un récent article de Bloomberg qui affirmait que Johny Srouji aurait prévenu Tim Cook qu’il était prêt à quitter l’entreprise. Le vice-président des technologies matérielles aurait informé Tim Cook qu’il envisageait sérieusement de quitter le navire pour rejoindre une autre entreprise. Pour le retenir, Tim Cook aurait mené une offensive agressive incluant une revalorisation salariale substantielle et la promesse de responsabilités accrues. Un scénario interne envisageait même de le nommer directeur technologique, supervisant à la fois l’ingénierie matérielle et toute la partie Apple Silicon avec les puces, ce qui ferait de lui le numéro deux de l’entreprise.

Aujourd’hui, Bloomberg partage le mémo envoyé par Johny Srouji à ses équipes :

Je sais que vous avez lu toutes sortes de rumeurs et de spéculations sur mon avenir chez Apple, et je pense que vous avez besoin d’entendre directement ce que j’ai à dire. Je suis fier des technologies incroyables que nous développons tous dans les domaines des écrans, des caméras, des capteurs, des puces, des batteries et d’un très large éventail de technologies, pour tous les produits Apple. Ensemble, nous créons les meilleurs produits au monde. J’adore mon équipe et j’adore mon travail chez Apple, et je n’ai pas l’intention de partir de sitôt.

Il faut savoir que Johny Srouji est très apprécié au sein d’Apple. C’est lui qui a été l’architecte pour passer des processeurs Intel aux puces Apple Silicon dans les Mac. Ces mêmes puces sont présentes dans les autres produits, dont les iPhone et iPad. Elles ont l’avantage d’être puissantes tout en consommant peu d’énergie.

D’autres départs ont déjà eu lieu

Cette décision intervient après le départ de plusieurs dirigeants chez Apple :

S’ajoute à cela que Tim Cook, le patron d’Apple, se prépare à prendre à sa retraite et donc passer le relais. Il se murmure que John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle, est bien parti pour être son successeur. Malgré tout, certains cadres au sein d’Apple ne sont pas confiants avec ce choix.