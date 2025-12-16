General Motors vient de confirmer l’arrivée prochaine de la fonctionnalité de clé de voiture numérique (Apple Car Key) au sein de son écosystème automobile. Le constructeur américain n’a toutefois pas précisé de calendrier ni communiqué la liste exacte des modèles compatibles. Cette intégration concernera plusieurs marques majeures du groupe, dont Chevrolet, GMC, Cadillac et Buick, toutes principalement présentes en Amérique du Nord.

Une technologie pensée pour simplifier l’accès aux véhicules

Présentée par Apple lors de la WWDC 2025, la technologie Car Key permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer un véhicule directement depuis un iPhone ou une Apple Watch. Grâce à l’Ultra Wideband, l’utilisateur peut garder son smartphone dans sa poche : le véhicule se déverrouille automatiquement à l’approche et s’active sans manipulation supplémentaire.

Apple a également prévu un mode de secours. Même lorsque la batterie de l’iPhone est totalement déchargée, la fonction « Power Reserve » garantit l’accès au véhicule pendant plusieurs heures après l’extinction de l’appareil.

Partage sécurisé et écosystème en expansion

La clé numérique peut être partagée avec jusqu’à huit proches via AirDrop ou des applications de messagerie, avec des droits personnalisables. De nombreux constructeurs proposent déjà cette technologie sur certains modèles, notamment BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia ou Volvo, ou tout récemment Toyota.

En parallèle, GM a annoncé l’intégration native d’Apple Music dans plusieurs modèles Chevrolet et Cadillac récents. Une ouverture partielle à l’écosystème Apple, même si le groupe maintient sa décision de ne plus proposer CarPlay sur ses futurs véhicules électriques.