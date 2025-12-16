Apple prévoit le lancement de l’iPhone 17 en 2026 et ce modèle supporterait MagSafe. Cela viendrait ainsi combler l’absence de ce support sur l’iPhone 16e.

MagSafe enfin au rendez-vous sur l’iPhone 17e

L’iPhone 16e, lancé en février pour remplacer l’iPhone SE, proposait déjà un solide socle technique avec un écran OLED de 6,1 pouces, une puce A18 compatible Apple Intelligence, un capteur photo arrière de 48 mégapixels, un bouton Action et un port USB‑C, mais faisait l’impasse sur MagSafe. Il se limitait à la recharge sans fil jusqu’à 7,5 W, sans alignement magnétique.

Selon The Information, l’iPhone 17e attendu au printemps 2026 prendra en charge la « recharge sans fil magnétique », une formulation qui renvoie clairement à MagSafe. On peut donc s’attendre à des vitesses plus élevées, probablement autour de 20 à 25 W, et à une meilleure expérience avec les accessoires magnétiques (chargeurs, batteries externes, supports, etc).

Au-delà de la recharge, l’autre changement clé se situe du côté de la connectivité cellulaire. L’iPhone 16e utilise C1, le premier modem maison d’Apple, tandis que l’iPhone 17e devrait passer au modem C1X . Ce modem C1X a fait ses débuts sur l’iPhone Air et offre des performances réseau et une efficacité énergétique améliorées.

Pour le reste, l’iPhone 17e est présenté comme une évolution incrémentale plutôt qu’une rupture. Il conservera globalement la philosophie de l’iPhone 16e, tout en corrigeant des manques stratégiques comme l’absence de MagSafe et en profitant du nouveau modem pour améliorer l’expérience au quotidien.