Comme prévu, l’application Apple Music sur ChatGPT est maintenant disponible. Vous pouvez ainsi générer des playlists et obtenir des recommandations musicales grâce à l’intelligence artificielle. Vous pouvez également faire des requêtes comme « Joue un morceau aléatoire » et l’IA s’exécutera.

Comment activer Apple Music sur ChatGPT

L’activation de l’application Apple Music sur ChatGPT est possible depuis le site de ChatGPT, l’application iOS ou l’application Mac. Voici comment faire sur iPhone :

Ouvrez l’application ChatGPT.

Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour afficher la barre latérale.

Appuyez sur votre nom en bas à gauche.

Rendez-vous dans Applications puis sélectionnez « Parcourir les applications ».

Choisissez Apple Music dans la liste et autorisez la connexion à votre compte ChatGPT.

Une fois que c’est fait, Apple Music est relié à votre compte ChatGPT. Un élément intéressant à prendre en compte est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement payant à Apple Music pour profiter du service sur le chatbot IA. De même, un compte ChatGPT gratuit suffit pour y avoir accès.

À partir de là, vous n’avez plus qu’à écrire « /Apple Music » dans ChatGPT et choisir l’application dans la liste. Viens alors le moment où vous pouvez vous faire plaisir et demander à générer une playlist ou obtenir des recommandations selon vos goûts. L’intelligence artificielle d’OpenAI va alors se connecter à Apple Music et vous proposer une réponse.

Au-delà d’Apple Music, ChatGPT propose l’intégration de plusieurs applications, dont celles d’Adobe (Photoshop, Acrobat et Express), Booking.com, Canva, Figma, Spotify et plus encore. La liste va s’agrandir au fil du temps.