Les propriétaires d’AirPods Pro 3 continuent de subir des dysfonctionnements sonores gênants, allant de grésillements persistants à des sifflements aigus imprévisibles. Malgré le déploiement récent de plusieurs correctifs logiciels par Apple, ces anomalies techniques affectent toujours l’expérience, remettant en question l’efficacité des solutions proposées jusqu’à présent.

Toujours des bruits parasites sur les AirPods Pro 3

Depuis le lancement des AirPods Pro 3, les témoignages d’utilisateurs mécontents s’accumulent. Le défaut le plus fréquent se manifeste par un son statique ou des grésillements, particulièrement perceptibles lorsque la réduction active du bruit (ANC) est enclenchée sans qu’aucune musique ne soit jouée.

Outre ces grésillements, d’autres nuisances viennent perturber l’utilisation quotidienne des écouteurs : des sifflements aigus qui surviennent de manière intermittente, des bruits parasites audibles même pendant la lecture de médias et des soucis de latence et de désynchronisation du son lors du visionnage de vidéos.

Apple a proposé des mises à jour depuis le signalement des problèmes en octobre. Il y a eu le firmware 8B25 en novembre et le firmware 8B30 en décembre. Malheureusement, les retours des utilisateurs ayant installé ces correctifs confirment que les problèmes de bruit n’ont pas été résolus.

Même problème avec les modèles de remplacement

La communication d’Apple reste minimale sur ce sujet. Les notes de mise à jour accompagnant ces fichiers se contentent de mentionner vaguement des « corrections de bugs et autres améliorations », sans jamais adresser spécifiquement les défauts signalés depuis le mois d’octobre.

Face à l’inefficacité des mises à jour logicielles, certains utilisateurs se sont tournés vers le service après-vente d’Apple pour obtenir un échange standard. Toutefois, les modèles de remplacement fournis par Apple présentent souvent les mêmes problèmes sonores. Cette récurrence sur des appareils neufs laisse planer le doute sur l’origine exacte de la panne. Est-ce qu’une mise à jour logicielle pourrait réellement corriger le bug ? Ou c’est un souci matériel ?