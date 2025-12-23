Après l’Europe, le Japon ou encore la Corée du Sud, voilà qu’Apple va proposer les App Store tiers sur iPhone au Brésil. Le fabricant ne le fait pas pour faire plaisir aux Brésiliens, mais parce que CADE, le régulateur local, l’oblige à se soumettre aux nouvelles règles.

Bientôt les App Store alternatifs sur iPhone au Brésil

Le fait d’autoriser les App Store alternatifs signifie que les utilisateurs d’iPhone au Brésil pourront installer AltStore PAL, l’Epic Games Store et plus encore. Ils ne seront plus obligés de passer par l’App Store d’Apple pour installer des applications.

En outre, Apple doit autoriser les développeurs à proposer des systèmes de paiement alternatifs. En l’état, ils doivent passer par la solution d’Apple, ce qui implique de lui verser une commission pouvant atteindre 30 %, et ce à chaque transaction.

Et ça ne s’arrête pas là : Apple doit également autoriser les développeurs à inclure des liens dans leurs applications qui renvoient vers leurs sites pour retrouver des offres. Ainsi, il n’est plus obligatoire de faire une transaction dans l’application iOS.

Apple a 105 jours pour mettre en place les App Store alternatifs et les autres changements sur iPhone au Brésil. Cela signifie que la firme de Cupertino a jusqu’à début avril pour être dans les règles. Cela pourrait ainsi se faire avec iOS 26.4 ou une autre mise à jour

Cette ouverture dérange Apple

Apple a déclaré au site brésilien Tecnoblog qu’elle avait travaillé « pour maintenir les protections contre certaines menaces, notamment en préservant les mesures de sécurité importantes pour les jeunes utilisateurs ». En effet, selon l’entreprise, ces changements ouvrent la voie à « de nouveaux risques pour la confidentialité et la sécurité des utilisateurs ».

Il faut savoir qu’Apple est dans le viseur de nombreux régulateurs dans le monde. Il faut donc s’attendre à ce que ces mêmes changements s’appliquent dans d’autres pays à l’avenir. On peut notamment penser au Royaume-Uni et à l’Australie, parmi d’autres.