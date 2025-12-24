Contre toute attente, l’iPhone Air 2 pourrait finalement sortir en 2026. Alors que de nombreuses rumeurs convergentes annonçaient un report à 2027, le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo affirme, citant ses sources, que la seconde génération du smartphone ultra-fin d’Apple débarquerait bien à l’automne l’an prochain.

Sortie en 2026 ou 2027 pour l’iPhone Air 2 ?

La confusion règne autour de l’agenda d’Apple pour sa gamme de 2026. Jusqu’à présent, l’hypothèse dominante suggérait un report de l’iPhone Air 2 au mois de mars 2027. Ce décalage devait permettre une sortie conjointe avec l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e, une décision motivée par les ventes décevantes du premier modèle.

Pourtant, cette nouvelle fuite ravive le scénario d’origine : une commercialisation à l’automne 2026. Si cette information se confirme, l’iPhone Air 2 partagerait la vedette avec les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable. Un tel maintien du calendrier impliquerait qu’Apple ait réussi à accélérer le développement des correctifs nécessaires pour séduire le public.

Pour cette deuxième itération, Apple semble avoir écouté les critiques. Les rumeurs font état d’améliorations visant à rectifier les défauts du premier modèle :

Ajout d’un second capteur photo à l’arrière pour combler le retard photographique.

Baisse de prix pour rendre l’appareil plus compétitif.

Allègement du châssis pour renforcer sa promesse de finesse.

Meilleure autonomie grâce à une batterie de plus grande capacité.

Système de refroidissement par chambre à vapeur.

Parallèlement à ces fuites sur l’iPhone Air 2, la production de masse de l’iPhone 17e serait déjà en cours selon le leaker. Ce modèle semble prêt pour une présentation lors d’un événement au printemps 2026.