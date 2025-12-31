La mobilisation des utilisateurs d’Apple Pay a permis de lever 3 millions de dollars au profit du Fonds mondial. L’organisation, dédiée à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement, a confirmé cette semaine que l’objectif maximal de la campagne avait été atteint.

3 millions de dollars pour la lutte contre le sida

Entre le 28 novembre et le 7 décembre, Apple s’était engagé à verser 5 dollars pour chaque transaction réglée via Apple Pay sur son site, son application Apple Store ou dans ses boutiques physiques. L’engouement a été tel que le plafond de dons, fixé à 3 millions de dollars, a été rapidement comblé par le volume des achats.

(RED) a salué cette performance dans un message sur les réseaux sociaux, remerciant Apple et ses clients qui permettra de financer des soins de santé vitaux dans les communautés vulnérables. Ces fonds soutiendront directement des programmes sanitaires critiques destinés à sauver des vies.

Cette initiative s’inscrit dans une collaboration de longue date. En 19 ans de partenariat avec (RED), Apple a levé plus de 250 millions de dollars pour le Fonds mondial. Si l’entreprise continue de se mobiliser chaque mois de décembre en l’honneur de la Journée mondiale de lutte contre le sida, sa stratégie produit a évolué.

En effet, Apple n’a plus commercialisé de nouveaux iPhone ou accessoires (PRODUCT)RED, c’est-à-dire avec un coloris rouge, depuis l’iPhone 14 lancé en 2022. La marque privilégie désormais les campagnes de dons pour maintenir son soutien financier à la cause.