Apple commercialise dès aujourd’hui une version limitée de ses AirPods Pro 3 pour marquer le début de l’année du Cheval. Le boîtier des écouteurs arborant une gravure inédite sont exclusivement destinés à une sélection de pays asiatiques avant les festivités du 17 février 2026.

Des AirPods Pro 3 avec un emoji de cheval

Les clients résidant en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, en Malaisie et à Singapour peuvent désormais commander ce modèle spécial. La seule différence avec la version standard disponible dans le monde réside dans la présence d’un émoji cheval unique gravé sur le boîtier. Mais pour le reste, il s’agit exactement des mêmes écouteurs. Les stocks sont limités et les premières expéditions débuteront le 8 janvier.

Pour accompagner ce lancement, Apple propose également une gamme d’accessoires thématiques aux couleurs de l’événement. Cette sélection inclut des coques pour iPhone, des batteries externes, des protections pour AirTag ainsi que des chargeurs de voyage. Le fabricant perpétue ainsi sa tradition annuelle consistant à sortir des produits gravés pour chaque signe du zodiaque, comme ce fut le cas pour le Serpent, le Tigre ou le Lapin.

Sur le plan technique, ces AirPods Pro 3 conservent toutes les caractéristiques du modèle lancé en 2025, notamment la mesure de la fréquence cardiaque et la réduction active du bruit améliorée. Le prix de vente reste identique à celui de la version classique.

Le Japon ne fait pas partie des pays éligibles pour ces écouteurs. Apple a mis en place une offre différente pour ce marché : les clients japonais recevront un AirTag spécial pour tout achat d’un iPhone. Ce dernier est gravé d’un Daruma, une figurine traditionnelle symbolisant la chance et la prospérité.