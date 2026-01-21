Changement de saison pour les séries Apple TV, et premier trailers pour présenter ces programmes de plus en plus premium. Deux séries sont à l’honneur, avec d’un côté un chef d’œuvre de la S.F télévisuelle et de l’autre une série de thriller au scénario bien retors.

La Dernière Chose qu’il m’a dite passe la seconde

La série thriller La Dernière chose qu’il m’a dite, avec Jennifer Garner et Nikolaj Coster-Waldau en vedette, est de retour pour une seconde saison, et Apple marque le coup avec un tout premier trailer. Le pitch : « Dans la deuxième saison de « The Last Thing He Told Me », lorsque Owen (Nikolaj Coster-Waldau) réapparaît après cinq ans de cavale, Hannah (Jennifer Garner) et sa belle-fille Bailey (Angourie Rice) se lancent dans une course contre la montre pour trouver un moyen de réunir leur famille avant que le passé ne les rattrape. »

Le casting ne change pas : Jennifer Garner incarne Hannah Michaels, Angourie Rice joue Bailey Michaels, Nikolaj Coster-Waldau interprète Owen Michaels et David Morse prête ses traits à Nicholas Bell.

La seconde saison de La Dernière chose qu’il m’a dite démarrera sur Apple TV le 20 février prochain.

En sus de ce premier teaser, Apple TV livre une floppée d’images de la saison 2 :