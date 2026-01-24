Un bidouilleur en Chine a réussi l’impensable : intégrer un tiroir pour carte SIM physique sur un iPhone Air, un modèle conçu exclusivement pour l’eSIM en raison de sa finesse. Cette modification matérielle audacieuse, bien que fonctionnelle, impose un compromis technique majeur qui la réserve aux bricoleurs les plus avertis.

Avoir une carte SIM physique sur l’iPhone Air, c’est possible

La manipulation a été réalisée par un bidouilleur identifié sous le nom de Huaqiangbei, qui s’avère être aussi un célèbre quartier de Shenzhen en Chine connu pour être le cœur battant de l’électronique bon marché et de la réparation. Pour loger le tiroir de carte SIM physique dans le châssis ultra-fin de l’iPhone Air, le moddeur a dû retirer le moteur de vibration d’origine, responsable des retours haptiques du téléphone.

L’opération consiste à remplacer le composant haptique natif par deux nouveaux éléments : un moteur de vibration plus petit, fournissant uniquement des retours basiques, et l’assemblage complet du tiroir de carte SIM. Cette substitution permet à la carte SIM physique de fonctionner réellement au sein du téléphone, contournant ainsi la limitation de l’eSIM imposée par Apple pour lancer cette technologie en Chine, un marché jusqu’ici réticent à l’adoption des SIM virtuelles.

Voici une démonstration en vidéo de l’iPhone Air modifié. On peut voir que le réseau 5G est bien capté et que les appels fonctionnent normalement.

Une pratique qui n’est pas pour tout le monde

Si la prouesse technique est indéniable, cette solution reste peu recommandable pour la majorité des utilisateurs. Elle entraîne l’annulation immédiate de la garantie et pose des questions sur l’autonomie de l’appareil. L’impact avec l’ajout du tiroir de carte SIM par rapport au gain potentiel offert par un moteur vibrant plus petit reste incertain sur une batterie déjà contrainte par la finesse du design.

Il faut savoir que ce n’est pas la première fois qu’une modification matérielle aussi ambitieuse voit le jour en Chine. Au fil des ans, les moddeurs chinois ont démontré à maintes reprises leurs compétences et ont amélioré divers produits Apple de manière inimaginable, comme en mettant à niveau la puce NAND des iPhone et iPad afin d’augmenter leur capacité de stockage.