Apple a annoncé aujourd’hui l’AirTag 2 et l’une des fonctionnalités mises en avant est Localisation précise. Cela se repose sur la puce Ultra Wideband de 2e génération. Mais pour en profiter, il faut un modèle relativement récent d’iPhone ou d’Apple Watch.

AirTag 2 et les appareils pleinement compatibles

Voici les iPhone compatibles avec la fonction Localisation précise de l’AirTag 2 :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

La puce Ultra Wideband de 2e génération a fait ses débuts avec les iPhone 15. Cela explique pourquoi il est nécessaire d’avoir au moins cette génération pour pleinement profiter du nouvel AirTag.

Pour ce qui est des Apple Watch compatibles, la liste comprend :

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Avec l’AirTag 2, la fonction Localisation précise peut guider les utilisateurs vers leurs objets à une distance jusqu’à 50 % supérieure à celle du modèle précédent. Une puce Bluetooth améliorée augmente également la portée de détection.

Le nouvel AirTag est disponible dès maintenant à l’achat sur l’Apple Store en ligne. Un exemplaire coûte 35 euros et le lot de quatre est au prix de 119 euros. Il est nécessaire d’avoir iOS 26.2.1 sur iPhone et watchOS 26.2.1 pour pleinement profiter de l’accessoire. Ces mises à jour sortiront cette semaine.