Juste après le lancement de l’abonnement Creator Studio, Apple met fin à la commercialisation de l’offre groupée d’applications pro incluant notamment Final Cut Pro et Logic Pro. Son prix était de 229,99 €.

C’est la fin pour l’offre groupée d’apps pro chez Apple

« L’offre groupée d’apps pro est un ensemble de cinq apps de référence Apple proposant des outils créatifs puissants pour le montage vidéo et la musique », indiquait Apple. La page de l’offre renvoie désormais vers une erreur indiquant : « La page que vous demandez est introuvable ».

Dans le détail, on retrouvait cinq applications :

Final Cut Pro : un outil de montage vidéo alliant puissance, fluidité et performances optimisées pour les Mac les plus récents.

un outil de montage vidéo alliant puissance, fluidité et performances optimisées pour les Mac les plus récents. Logic Pro : l’application de référence pour composer, enregistrer et mixer des morceaux avec un rendu sonore de qualité professionnelle.

l’application de référence pour composer, enregistrer et mixer des morceaux avec un rendu sonore de qualité professionnelle. Motion : le studio d’animation idéal pour créer des titres 3D, des transitions élégantes et des effets visuels.

le studio d’animation idéal pour créer des titres 3D, des transitions élégantes et des effets visuels. Compressor : le compagnon de Final Cut Pro conçu pour un encodage rapide, personnalisé et adapté aux formats de diffusion modernes.

le compagnon de Final Cut Pro conçu pour un encodage rapide, personnalisé et adapté aux formats de diffusion modernes. MainStage : l’application indispensable des musiciens pour jouer en live avec toute la puissance et les sons de Logic Pro.

Il fallait passer par l’Apple Store Éducation pour se procurer ce pack. Mais il n’est plus accessible désormais. Il faut maintenant se tourner vers l’Apple Creator Studio. Celui-ci a une différence notable : il fonctionne par abonnement mensuel ou annuel, là où le pack des applications pro était à 229,99 € « à vie ».

Pour l’Apple Creator Studio, il faut débourser 12,99 € par mois ou 129 € par an. Les étudiants ont le droit à une remise avec 2,99 € par mois ou 29 € par an.