La majorité des propriétaires d’iPhone compatibles utilisent activement Apple Intelligence selon les dires de Tim Cook. Le patron d’Apple dévoile quelles sont les fonctionnalités les plus populaires.

Cette confidence a été glissée par Tim Cook lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple. Habituellement avare en détails précis sur l’adoption des nouvelles technologies, le dirigeant a tenu à souligner que la majorité des utilisateurs sur les appareils éligibles « exploitent activement la puissance » d’Apple Intelligence. Une déclaration qui vise à rassurer sur la pertinence de cette stratégie de l’intelligence artificielle, alors même que la firme vient de franchir le cap symbolique des 2,5 milliards d’appareils actifs dans le monde.

Cependant, le flou persiste sur la définition exacte de cet usage actif. Apple ne précise pas si cela inclut l’utilisation ponctuelle des outils d’écriture ou de la fonction pour retirer les objets sur les photos, ni combien d’appareils parmi les 2,5 milliards sont réellement compatibles avec ces nouvelles fonctions d’IA.

L’intelligence visuelle s’impose comme l’usage principal

Si les données globales restent opaques, Tim Cook a clairement désigné les fonctionnalités d’Apple Intelligence les plus utilisées. Intelligence visuelle est citée comme l’un des outils les plus plébiscités. Cette fonction permet aux utilisateurs d’interagir rapidement avec le contenu affiché à l’écran pour effectuer des recherches ou obtenir des réponses contextuelles immédiates.

L’autre grande satisfaction mentionnée par le dirigeant concerne la traduction en temps réel que l’on retrouve avec les AirPods. Il a aussi rapporté des retours d’utilisateurs, illustrant comment l’outil permet de communiquer de manière simple au-delà des barrières linguistiques.