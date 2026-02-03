Apple a cessé de signer iOS 26.2 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version en particulier sur son iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration de l’appareil.

Il n’est plus possible d’installer iOS 26.2

Apple a proposé iOS 26.2 au téléchargement le 12 décembre dernier. Cette version fut l’occasion d’avoir plusieurs nouveautés, dont la traduction en direct avec les AirPods en Europe. Il y a également eu des changements pour Apple Music, l’application Podcasts, les jeux, tout comme des améliorations et corrections de bugs. De plus, cette version a bouché 26 failles de sécurité.

Il n’est donc plus possible d’installer cette version à partir d’aujourd’hui. La seule version qu’Apple signe est iOS 26.2.1. Elle est disponible depuis le 26 janvier et a apporté la prise en charge des AirTag 2, ainsi que des correctifs.

Il est bon de noter qu’iOS 26.3 est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics. La mise à jour va apporter quelques nouveautés et sera bientôt disponible au téléchargement pour l’ensemble des utilisateurs en version finale. Il n’y a pas encore une date précise, mais il n’est pas impossible qu’Apple propose cette semaine la release candidate. Cela pourrait donc signifier une arrivée de la version finale pour tous dès la semaine prochaine.

En outre, Apple a aussi cessé de signer iOS 12.5.8, iOS 12.5.7, iOS 15.8.5, iOS 15.8.6, iOS 16.7.12, iOS 18.7.3, et iOS 18.7.4 au niveau de ses serveurs.