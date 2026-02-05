iOS 26.3 comprend quelques détails sur les futures puces M5 Max et M5 Ultra d’Apple. Cela intervient au moment où les rumeurs se multiplient concernant l’arrivée des nouveaux MacBook Pro qui doivent avoir les puces M5 Pro et M5 Max. Le lancement se ferait après la sortie de macOS 26.3.

La release candidate d’iOS 26.3 renferme des indices sur le futur des puces d’Apple. Le code mentionne explicitement deux nouveaux processeurs de la famille M5, identifiés comme les variantes M5 Max et M5 Ultra, tout en omettant curieusement le modèle M5 Pro.

Cette découverte, repérée par Nicolás Alvarez pour MacRumors, s’appuie sur l’analyse des identifiants internes du système. Deux systèmes sur puce (SoC) inédits y figurent : le T6051 associé à la plateforme H17C et le T6052 associé à la plateforme H17D. Si l’on se fie à la nomenclature historique d’Apple, le chiffre 17 renvoie directement à la génération M5 (le modèle standard étant codé H17G).

M5 Max, Ultra… mais pas Pro ?

L’analyse des suffixes permet de décrypter la hiérarchie de ces processeurs. Historiquement, Apple utilise la lettre « C » pour désigner ses puces Max (comme vu sur les générations M1 à M4) et la lettre « D » pour ses puces Ultra. Ainsi, les références trouvées pointent vers M5 Max (T6051/H17C) et M5 Ultra (T6052/H17D).

L’anomalie réside dans l’absence totale du code T6050 ou de la plateforme H17S qui devraient logiquement désigner la puce M5 Pro. Jusqu’à présent, la lettre « S » était systématiquement attribuée aux variantes Pro, tandis que le « G » restait l’apanage des puces standard.

Trois scénarios possibles

Ce manque de référence pour la puce M5 Pro est surprenant, d’autant plus que les nouveaux MacBook Pro équipés de puces M5 haut de gamme sont attendus dans les semaines à venir. Cette situation ouvre la porte à plusieurs hypothèses techniques :

Le code de la puce M5 Pro n’a tout simplement pas encore été intégré à cette version spécifique d’iOS 26.3.

Apple a décidé de modifier radicalement sa numérotation interne.

Apple envisage une gamme de MacBook Pro articulée uniquement autour des puces Max et Ultra, abandonnant le segment intermédiaire.

Si l’arrivée d’un Mac Studio sous M5 Ultra est techniquement plausible (bien qu’aucune rumeur de lancement imminent ne circule), l’incertitude plane désormais sur la configuration exacte des prochaines machines portables d’Apple.