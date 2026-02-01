Mark Gurman de Bloomberg confirme que les nouveaux MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max seront lancés durant le cycle de déploiement de macOS 26.3. Il se trouve que la version finale du système d’exploitation pour Mac arrive bientôt.

Pas de chamboulement pour les nouveaux modèles

Actuellement disponible en bêta, macOS 26.3 devrait être disponible en version finale pour le grand public en février. L’arrivée potentielle de la release candidate dans les prochains jours laisse présager une annonce matérielle imminente d’Apple. Bien que cette fenêtre de tir ait déjà été évoquée par d’autres fuites par le passé, cette nouvelle confirmation renforce la probabilité d’une commercialisation à très court terme.

Il ne faut pas s’attendre à une révolution visuelle pour cette itération. En dehors de l’intégration des processeurs M5 Pro et M5 Max, aucun changement majeur n’est prévu sur ces MacBook Pro. Apple semble réserver ses forces pour une vague de produits plus massive prévue plus tard au printemps. Ce second cycle de lancement devrait inclure l’iPhone 17e, le MacBook Air M5, de nouveaux modèles d’iPad et iPad Air, ainsi qu’un nouveau Studio Display.

Gurman ajoute que les stocks de plusieurs modèles des MacBook Pro sont limités, avec des livraisons pouvant atteindre mars selon les cas. Aussi, Apple a déjà expédié les modèles M5 Pro et M5 Max dans les entrepôts un peu partout dans le monde. Cela renforce l’idée que la sortie est imminente.

Le MacBook Pro M6 sera bien plus intéressant

Si la génération actuelle joue la carte de la continuité, l’avenir du MacBook Pro s’annonce radicalement différent. Une refonte complète du Mac portable est attendue pour la fin de l’année 2026 ou le courant de 2027.

Les rumeurs évoquent une transformation en profondeur avec un design plus fin au niveau du châssis. La fiche technique ferait un bond en avant avec l’intégration des puces M6 Pro et M6 Max, mais surtout l’arrivée d’un écran OLED qui est tacticle. Autre nouveauté de taille pour les professionnels en mobilité : l’ajout d’une connectivité cellulaire native intégrée afin de pouvoir se connecter en 4G ou en 5G.