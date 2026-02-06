Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour watchOS 11.6.2 (build 22U95) pour les détenteurs d’une Apple Watch. Il y a seulement un correctif au programme, mais il se veut important.

Disponibilité de watchOS 11.6.2

Apple fait savoir que watchOS 11.6.2 corrige un bug réseau en lien avec les appels d’urgence qui empêchait les utilisateurs en Australie de contacter les secours. Bien que le bug concerne uniquement les Australiens, Apple propose la mise à jour pour les utilisateurs dans le monde entier.

Quel est donc l’intérêt d’avoir une mise à jour mondiale ? Apple dit que cette version apporte également des corrections de bugs, sans pour autant entrer dans les détails.

watchOS 11.6.2 est disponible pour les Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Series 9, Series 10, SE 2, Ultra et Ultra 2. Pour installer la mise à jour, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre puis rendez-vous dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.

Il est toutefois fort possible que vous ne la voyiez pas parce que vous avez déjà watchOS 26. Dans ce cas-là, vous n’avez rien à installer. La mise à jour va surtout concerner ceux qui ont encore watchOS 11 sur leur montre connectée. Pour rappel, la précédente version, à savoir watchOS 11.6.1, avait vu le jour il y a six mois.