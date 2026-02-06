Grâce aux très bonnes ventes d’iPhone (notamment avec les iPhone 17), Apple dispose désormais d’une part de marché de 69 % sur le marché des smartphones aux États-Unis. Ce record historique, qui concerne le quatrième trimestre de 2025, enfonce Samsung qui s’effondre à 13 %, selon les données du cabinet Counterpoint Research.

La domination d’Apple s’intensifie malgré un climat économique difficile et des contraintes d’approvisionnement persistantes. Ce bond de quatre points en un an (69 % contre 65 % au quatrième trimestre de 2024) consacre une stratégie qui cible simultanément le haut de gamme et les segments intermédiaires. Samsung paie le prix fort : sa part de marché américaine perd cinq points sur la même période, chutant de 18 % à 13 %.

L’iPhone 17 Pro Max s’impose comme le modèle le plus vendu dans l’ensemble du pays. Mais c’est l’iPhone 16e, positionné en milieu de gamme, qui a bouleversé les équilibres en décembre 2025 avec son meilleur mois de ventes depuis son lancement en février 2025. Ce smartphone capte massivement les acheteurs avec des forfaits prépayés et la distribution nationale, deux canaux traditionnellement disputés.

Le taux de migration des clients entre opérateurs est resté élevé tout au long de l’année 2025. Cette volatilité profite directement à Apple qui attire des acheteurs sur tous les canaux de vente et tous les niveaux de prix.

Les opérateurs transformés en vitrines exclusives Apple

Les trois opérateurs américains (AT&T, T-Mobile et Verizon) ont massivement orienté leurs promotions de fin d’année vers les iPhone d’Apple. AT&T a atteint un sommet inédit avec 89 % de ses ventes de smartphones réalisées sur des iPhone. T-Mobile et Verizon enregistrent également des progressions de la part d’Apple par rapport au quatrième trimestre de 2024.

Selon Counterpoint Research, les smartphones premium constituent le principal moteur des ventes en fin d’année, en raison de l’accent mis sur les offres post-payées (forfaits avec facturation mensuelle). Apple capte l’essentiel du marché ici, de nombreuses promotions étant structurées autour de packs combinant iPhone et d’autres services en lien avec iOS.

Cette concentration des efforts commerciaux sur une seule marque réduit sans surprise la visibilité et l’attractivité des concurrents dans les points de vente physiques et en ligne des opérateurs.

Le milieu de gamme explose et redistribue les cartes

La tranche de prix 300-600 dollars enregistre une croissance de 27 % en un an, la plus forte progression de tous les segments. Bien qu’il demeure une portion minoritaire du marché global, ce bond témoigne d’un basculement des consommateurs vers des téléphones plus abordables face aux incertitudes économiques actuelles.

Apple et Google renforcent leur emprise sur ce segment grâce à l’iPhone 16e et au Pixel 9a. Samsung et Motorola reculent sous la pression concurrentielle accrue. Cette recomposition fragilise les acteurs historiques du milieu de gamme qui perdent leurs bastions traditionnels.

En outre, la pénurie de mémoire en cours devrait frapper durement le segment d’entrée de gamme (moins de 300 dollars), déjà en difficulté en 2025. Counterpoint Research s’interroge sur la pérennité de la croissance du milieu de gamme en 2026. Une poursuite de cette dynamique, couplée à un ralentissement du premium, signalerait une tendance générale au déclassement des achats tant que la situation macroéconomique américaine restera instable.