Apple lancera prochainement l’iPad 12 et l’iPad Air 8. Ces nouvelles tablettes se concentreront surtout sur des puces plus performantes, sans modification de design ni améliorations majeures, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Bientôt la commercialisation des nouveaux iPad

L’iPad 12 embarquerait la puce A18 qui équipe déjà les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Cette montée en puissance va enfin débloquer la compatibilité avec Apple Intelligence sur la tablette d’entrée de gamme. Apple avait commercialisé l’iPad 11 en mars 2025 avec une puce A16 incapable de faire tourner les fonctionnalités d’intelligence artificielle, alors que l’IA était déjà largement disponible sur les autres appareils de la marque à cette date.

Cette anomalie a laissé les acheteurs de l’iPad d’entrée de gamme à l’écart d’Apple Intelligence pendant un moment. L’iPad 12 mettra fin à cette incohérence stratégique qui pénalisait le modèle le plus vendu de la gamme.

De son côté, l’iPad Air 8 aurait le droit à la puce M4. Aucune évolution esthétique ou fonctionnelle majeure n’accompagnerait ce changement de processeur. Seul l’iPad mini bénéficierait d’une véritable refonte cette année avec l’adoption d’un écran OLED.

Des rumeurs antérieures indiquaient que l’iPad 12 et l’iPad Air 8 intégreraient la puce N1 comme les autres produits Apple, une évolution qui semble acquise. Cette puce d’Apple gère le Wi-Fi, le Bluetooth et Thread.

Nous avons récemment appris que les iPad ont enregistré des ventes solides pendant les fêtes, principalement portées par le modèle d’entrée de gamme. Apple prévoit surtout de cibler massivement les clients professionnels avec le nouvel iPad 12, bien que le grand public reste bien sûr une partie importante.