Le réseau CB français va s’installer un peu plus sur les cartes bancaires françaises, et donc sur Apple Pay, avec une arrivée chez la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne qui font partie du groupe BPCE.

Les cartes Caisse d’Épargne et Banque Populaire vont être cobadgées

La Caisse d’Épargne et la Banque Populaire proposent des cartes Visa. Cela s’explique par un accord du groupe BPCE avec Visa lors des Jeux olympiques de 2024. Mais la situation va évoluer avec des cartes bancaires cobadgées. Ce sont ces cartes qui supportent Visa et le réseau CB, ou bien Mastercard et le réseau CB selon les banques.

« Notre stratégie est très claire : notre objectif, c’est que 100 % de nos cartes aient le logo CB », explique Yves Tyrode, directeur général de BPCE Digital et Paiements, aux Échos. « Le partenariat sur les Jeux Olympiques nous a permis de faire toute la billetterie pour cet événement historique et nous en sommes fiers. Mais c’était une parenthèse, et à partir de fin 2027, toutes les cartes Visa only arrivant à expiration seront systématiquement recobadgées CB ».

Le réseau français du GIE Cartes bancaires, qui couvre environ 80 % des transactions domestiques, traite celles des cartes portant le logo CB. Mais les cartes qui sont uniquement Visa ou Mastercard ne passent pas par ce réseau. Du coup, les paiements transitent par Visa et Mastercard, deux sociétés américaines.

Il y a une envie de souveraineté, d’où l’idée de pousser le réseau CB français au moment de payer. Qui plus est, cela arrange les commerçants puisque le réseau CB prend moins de commission que Mastercard ou Visa.

Apple Pay se met aussi au réseau CB

« Sur Apple Pay nous voulions être les premiers, mais quand nous l’avons lancé, CB ne permettait pas, à cette époque, de faire passer ces paiements par son réseau », explique Yves Tyrode. « Maintenant que c’est le cas, les paiements de l’ensemble de nos cartes cobadgées passeront par CB sur Apple Pay dès la fin du mois. Ensuite nous ferons la même chose pour tous les autres d’ici à la fin de l’année, que ce soit Google Pay, Swatch Pay, etc ».

Ce sont donc des millions d’euros de transactions que CB devrait très rapidement regagner grâce aux clients de la Caisse d’Épargne et de la Banque Populaire qui utilisent des solutions de paiements mobiles comme Apple Pay.

Outre la Caisse d’Épargne et la Banque Populaire, il y a La Banque Postale, le Crédit Agricole, CIC, BNP Paribas et d’autres banques qui supportent déjà le réseau CB au niveau d’Apple Pay.