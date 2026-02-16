Tous les modèles d’iPhone 18, que ce soit le standard, Pro ou Pro Max, n’auraient plus de tiroir pour une carte SIM physique et seraient uniquement compatibles avec l’eSIM. C’est en tout cas ce qu’affirme le site grec Techmaniacs.

La fin de la carte SIM physique avec les iPhone 18 ?

Les premiers iPhone à être vendus sans tiroir pour carte SIM physique ont été les iPhone 14 et 14 Pro en 2022, mais uniquement aux États-Unis. En Europe et dans le reste du monde, nous avons toujours le tiroir à carte SIM, mais ceux qui le souhaitent peuvent utiliser uniquement l’eSIM.

Apple a ensuite proposé l’iPhone Air en 2025 et sa particularité est d’être uniquement compatible eSIM, et ce dans le monde entier, pas uniquement aux États-Unis. Apple a donc déjà tâté le terrain et ce serait visiblement la même chose pour les iPhone 18, 18 Pro et 18 Pro Max : pas de tiroir à carte SIM physique et uniquement de l’eSIM.

En parallèle, Apple prépare pour cette année son premier iPhone pliable (iPhone Fold) qui doit être lancé en septembre. Les rumeurs indiquent là aussi que ce modèle serait uniquement compatible avec l’eSIM.

Il faudra donc voir si les iPhone 18 et 18 Pro seront également concernés comme l’évoque la rumeur du jour. Disons que ce n’est pas impossible sachant que l’iPhone Air existe et que l’iPhone Fold va aussi y passer.

En France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent l’eSIM. En revanche, certains opérateurs virtuels (MVNO) ne la supportent pas. Cela pourrait changer cette année afin de prendre en charge tous les nouveaux iPhone.