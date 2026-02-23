L’équipe de Dark Sky lance Acme Weather sur iPhone, une application qui affiche plusieurs scénarios météo en parallèle plutôt qu’une prédiction unique, pour refléter l’incertitude réelle de toute prévision. Après la fermeture de Dark Sky par Apple en janvier 2023, l’équipe a quitté le fabricant d’iPhone pour combler ce qu’elle juge être un manque persistant malgré une offre abondante sur l’App Store.

Après Dark Sky et Apple, place à Acme Weather

Apple avait acquis Dark Sky en mars 2020 et a intégré une partie de ses fonctionnalités dans son application Météo native, tout en ouvrant une API WeatherKit aux développeurs tiers. Mais les fondateurs ont choisi une autre trajectoire. Le co-créateur Adam Grossman l’explique : « Nous avons apprécié notre passage chez Apple. Pourquoi l’avoir quitté pour créer une nouvelle entreprise de météo ? C’est simple : en examinant les innombrables applications de météo disponibles, dont beaucoup sont très réussies, nous nous sommes retrouvés insatisfaits. Nos proches aussi. Et notre époque en tant que petite équipe soudée nous manquait ».

La fonctionnalité phare d’Acme Weather est ce que l’équipe appelle les prévisions alternatives : au lieu d’afficher un unique résultat présenté comme certain, l’application propose plusieurs scénarios plausibles en simultané. « La météo est capricieuse, versatile et chaotique », résume Adam Grossman. « Les prévisions se trompent souvent ».

La prévision principale reste le socle : s’appuyant sur des modèles numériques, des données satellitaires, des stations au sol et du radar, elle serait plus précise que celle embarquée dans Dark Sky. Les scénarios alternatifs viennent la compléter visuellement. Il y a des courbes serrées signalent une prévision robuste, avec un écart important qui avertit d’une instabilité à surveiller. En pratique, cela permet de répondre à des questions concrètes : la tempête arrivera-t-elle en début ou en fin de nuit ? Les chutes de neige risquent-elles de virer à la pluie ?

L’application peut même signaler les arcs-en-ciel

Acme Weather intègre un système de signalement participatif : les utilisateurs remontent les conditions météo de leur environnement immédiat. Des cartes dédiées couvrent le radar, la foudre, les précipitations, les cumuls de neige, la température et la couverture nuageuse.

Les notifications sont particulièrement étendues. « Nos alertes couvrent tout, des avertissements de la pluie à la minute près aux bulletins d’alerte gouvernementaux, en passant par la foudre à proximité, les signalements communautaires, et même la possibilité d’apercevoir un arc-en-ciel depuis chez vous », détaille Adam Grossman.

L’application Acme Weather est disponible sur l’App Store aux États-Unis et au Canada. Le téléchargement est gratuit, mais il faut payer 25 $/an au sein de l’application pour en profiter. Les deux premières semaines sont offertes. Une application Android est également en préparation.