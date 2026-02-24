En ce 24 février 2026, Tim Cook a tenu à rendre hommage à Steve Jobs, l’emblématique cofondateur d’Apple, qui aurait fêté son 71e anniversaire. Comme chaque année, nous avons le droit à un message et une photo.

Un hommage pour le 71e anniversaire de Steve Jobs

Dans un message sur X (ex-Twitter), Tim Cook écrit :

Steve était un leader, un innovateur et un ami extraordinaire dont les idées révolutionnaires nous ont tous fait progresser. Célébrons aujourd’hui, jour de son anniversaire, sa vie et son héritage remarquables.

Steve was an incredible leader, innovator, and friend whose world-changing ideas moved all of us forward. Celebrating his remarkable life and legacy today, on his birthday. pic.twitter.com/ajHO2aVVlT — Tim Cook (@tim_cook) February 24, 2026

Steve Jobs est mort le 5 octobre 2011 à 56 ans. Son décès est dû à un arrêt respiratoire provoqué par les complications d’une tumeur neuroendocrine du pancréas, une forme rare de cancer dont il souffrait depuis plusieurs années. Ce cancer du pancréas avait été diagnostiqué en 2004, et malgré une opération, des traitements et même une greffe du foie en 2009, sa santé s’est progressivement dégradée jusqu’à sa mort. Tim Cook rend hommage à Steve Jobs chaque année pour son anniversaire et c’est une nouvelle fois le cas pour son 71e anniversaire.