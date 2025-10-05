Tim Cook a décidé de rendre hommage à Steve Jobs, mort le 5 octobre 2011. Le patron d’Apple le fait chaque année et cela continue en ce 14e anniversaire.

L’hommage de Tim Cook à Steve Jobs

Dans un message sur X (ex-Twitter), Tim Cook écrit :

Steve voyait l’avenir comme un lieu radieux et sans limites, il a éclairé le chemin à suivre et nous a inspirés à le suivre. Tu nous manques, mon ami.

Le message s’accompagne d’une photo du cofondateur d’Apple de profil, prise en 2008.

Steve saw the future as a bright and boundless place, lit the path forward, and inspired us to follow. We miss you, my friend. pic.twitter.com/0ZF2FLc7Ub — Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2025

Le 5 octobre 2011, Tim Cook, qui était le patron d’Apple depuis peu, avait rédigé la lettre suivante aux employés pour leur annoncer la nouvelle :

J’ai une très triste nouvelle à partager avec vous tous. Steve est décédé aujourd’hui. Apple a perdu un génie visionnaire et créatif, et le monde a perdu un être humain extraordinaire. Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de connaître Steve et de travailler avec lui ont perdu un ami très cher et un mentor inspirant. Steve laisse derrière lui une entreprise qu’il était le seul à pouvoir construire, et son esprit sera à jamais le fondement d’Apple. Nous préparons une célébration de la vie extraordinaire de Steve pour les employés d’Apple, qui aura lieu prochainement. Si vous souhaitez partager vos pensées, vos souvenirs et vos condoléances d’ici là, vous pouvez simplement envoyer un courriel à rememberingsteve@apple.com. Aucun mot ne peut exprimer de manière adéquate notre tristesse face à la mort de Steve ni notre gratitude pour avoir eu l’occasion de travailler avec lui. Nous honorerons sa mémoire en nous consacrant à la poursuite du travail qu’il aimait tant.

Steve Jobs est décédé des suites d’un cancer du pancréas à 56 ans.