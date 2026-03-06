Le MWC 2026, à savoir le Mobile World Congress, s’est terminé et ce fut l’occasion d’attribuer quelques prix lors des GLOMO (Global Mobile) Awards. Apple a remporté le prix du meilleur smartphone pour l’iPhone 17 Pro. Cela inclut aussi l’iPhone 17 Pro Max.

Prix du meilleur smartphone pour l’iPhone 17 Pro

Les GLOMO Awards sont organisés par la GSM Association (GSMA), l’association internationale représentant les intérêts de plus de 750 opérateurs et constructeurs de téléphones de 220 pays, auxquels s’ajoutent 400 autres entreprises de la sphère de la téléphonie mobile plus large qui sont membres associés.

L’iPhone 17 Pro a donc été élu meilleur smartphone cette année. Il faut dire que le téléphone d’Apple est effectivement très bon et cela s’est confirmé avec les différents tests qui ont vu le jour.

Les GLOMO Awards comptent plus de 30 prix répartis dans six catégories et évalués par un jury composé de plus de 250 experts indépendants du monde entier. Ils récompensent les meilleures innovations qui façonnent notre monde, qu’il s’agisse de percées technologiques ou d’initiatives ayant un impact social significatif.

Apple a remporté un seul prix cette année. Pour sa part, le Galaxy S26 Ultra de Samsung remporte le prix du smartphone qui a su le mieux se faire remarquer.

La liste complète des différentes récompenses (avec la plupart qui sont d’ordre technique) est à retrouver sur cette page.