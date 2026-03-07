Que vaut l’iPhone 17e au niveau de ses performances avec la puce A19 ? Les premiers benchmarks sont apparus sur Geekbench, permettant de se faire une idée, notamment en comparaison avec le prédécesseur, à savoir l’iPhone 16e.

Les résultats de l’iPhone 17e sur les benchmarks

Il y a 14 benchmarks de l’iPhone 17e pour le moment et la moyenne obtenue pour le score avec un cœur du processeur est 3 362. Avec tous les cœurs, la moyenne est de 8 466. En comparaison, l’iPhone 16e avec sa puce A18 obtient respectivement les scores 3 242 et 7 978.

Pour rappel, l’iPhone 17 utilise déjà la puce A19. Malgré tout, il y a une différence entre la puce de l’iPhone 17 et celle de l’iPhone 17e. La première a une partie graphique (GPU) avec cinq cœurs, là où la seconde a quatre cœurs. Cela signifie que les performances graphiques seront un peu en retrait dans certaines tâches, notamment les jeux. Mais la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas la différence.

Parmi les autres comparaisons possibles, il y a celle avec l’iPhone 17 Pro. Ce modèle, tout comme l’iPhone 17 Pro Max, dispose de la puce A19 Pro. Avec un cœur du processeur, le score est de 3 778. Avec tous les cœurs, on monte à 9 805.

L’iPhone 17e a le même design que l’iPhone 16e mais embarque malgré tout des nouveautés : un stockage de base doublé à 256 Go toujours au même prix de 719 euros, la puce A19 plus rapide et économe, le modem C1X deux fois plus rapide et 30 % plus efficient, l’ajout très attendu de MagSafe et Qi2 pour une recharge sans fil jusqu’à 15 W, une façade Ceramic Shield 2 trois fois plus résistante aux rayures avec traitement antireflet, un capteur photo Fusion de 48 mégapixels et trois coloris (noir, blanc et rose pastel).

Les précommandes ont débuté mercredi et sont disponibles chez Amazon, chez Boulanger, à la Fnac et chez Darty. La commercialisation se fera le 11 mars.