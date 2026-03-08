Apple prévoit d’imprimer en 3D les boîtiers en aluminium de nouveaux appareils, notamment les Apple Watch et les iPhone. C’est ce que rapporte Mark Gurman de Bloomberg, précisant que l’équipe de design industriel de l’entreprise travaille en collaboration avec son département des opérations sur ce projet.

Dans la continuité du MacBook Neo

Ce chantier s’inscrit dans une dynamique déjà enclenchée. Le MacBook Neo repose sur un nouveau procédé de fabrication de l’aluminium conçu pour économiser au maximum la matière, réduire les coûts et accélérer la production. L’impression 3D de l’aluminium représenterait la prochaine étape de cette logique, en apportant davantage d’efficacité à la production des boîtiers d’Apple Watch et, potentiellement un jour, à ceux des iPhone.

Ce projet fait suite aux travaux déjà menés autour de l’impression 3D du titane. Avec l’Apple Watch Ultra 3, Apple a mis en place un procédé d’impression 3D pour le boîtier en titane, permettant d’économiser des matières premières, de réduire les coûts et d’utiliser de la poudre de titane recyclée à 100 %. Apple recourt également à cette technologie pour la version titane de l’Apple Watch Series 11, ainsi que pour le port USB-C de l’iPhone Air.

Plusieurs avantages avec l’impression 3D

Si la réduction des coûts est l’avantage le plus mis en avant, l’impression 3D offre aussi des possibilités de conception inédites. Sur l’Apple Watch Ultra 3, Apple a pu imprimer des textures dans des zones historiquement inaccessibles par la fabrication traditionnelle, ce qui a permis d’améliorer l’étanchéité. Les modèles cellulaires comportent une fente remplie de plastique pour l’antenne : en imprimant une texture spécifique sur la surface intérieure du métal, Apple améliore l’adhérence entre le plastique et le métal, renforçant ainsi l’imperméabilité du logement de l’antenne.

L’iPhone Air bénéficie lui aussi de ce procédé : l’impression 3D a permis de fabriquer un port USB-C plus fin, contribuant directement à la minceur de l’appareil. Sans cette technologie, l’iPhone Air aurait vraisemblablement été légèrement plus épais.

Ce que l’impression 3D de l’aluminium apporterait concrètement aux utilisateurs reste difficile à définir à ce stade. Un iPhone d’entrée de gamme encore moins cher reste une hypothèse envisageable, mais rien n’est arrêté.