Le MacBook Neo est lancé aujourd’hui à partir de 699 € et n’a pas d’écran tactile. Son successeur, le MacBook Neo 2, était annoncé pour avoir un tel écran tactile. Mais l’analyste Ming-Chi Kuo annonce finalement que cela ne devrait pas être le cas.

En septembre, Kuo avait correctement anticipé l’entrée en production du MacBook Neo au quatrième trimestre de 2025, en précisant que le modèle n’intégrerait pas d’écran tactile. Au même moment, il laissait la porte ouverte pour la deuxième génération attendue en 2027, estimant qu’Apple pourrait y ajouter le tactile.

Ses dernières déclarations contredisent cette perspective. Le MacBook Neo 2 était initialement envisagé avec un écran tactile pour rivaliser avec les ordinateurs Chromebooks (dont plus de 50 % proposent un écran tactile), mais Kuo estime désormais qu’Apple pourrait ne pas franchir ce pas.

Le premier Mac tactile sera le « MacBook Ultra »

Apple n’abandonne pas pour autant l’idée d’un Mac à écran tactile. Selon Kuo, ce premier modèle arrivera d’ici la fin de l’année sous la forme d’un MacBook Pro haut de gamme doté d’un écran OLED. Ce modèle adopterait un design entièrement nouveau et se positionnerait au-dessus des MacBook Pro existants dans la gamme. Il pourrait même hériter d’un nouveau nom : MacBook Ultra.

Pour ce qui est des ventes du MacBook Neo, Kuo évoque entre 4,5 et 5 millions d’exemplaires, dont une fourchette de 2 à 2,5 millions rien que pour le premier semestre de 2026. Il s’agit de très bonnes ventes pour un seul modèle d’ordinateur.