L’iPhone pliable d’Apple embarquera 12 Go de RAM fournis par Samsung, avec un début de livraison prévu au deuxième trimestre 2026. C’est le média coréen The Bell qui révèle ce contrat, en soulignant que Samsung a obtenu des conditions tarifaires nettement plus avantageuses que lors de ses précédents accords avec Apple.

Samsung pour fournir la RAM de l’iPhone Fold

La raison tient à une tendance de fond : la course aux data centers d’intelligence artificielle a provoqué une contraction de l’offre mondiale de mémoire. Le module de 12 Go (LPDDR5X), déjà présent dans l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro, est passé d’environ 30 dollars au début de 2025 à près de 70 dollars au début de cette année, soit plus du double en 12 mois.

Face à cette inflation des composants, Apple dévie de sa stratégie de plusieurs fournisseurs habituelle. En augmentant significativement la part confiée à Samsung, le fabricant cherche à sécuriser des livraisons prévisibles tout en tirant parti d’effets d’échelle, même si le coût global des composants reste en hausse.

SK Hynix et Micron auraient également décroché des commandes pour l’iPhone Fold, mais leur entrée dans la chaîne d’approvisionnement est attendue bien plus tard.

Sur le plan matériel, l’iPhone Fold adoptera un format livre avec un ratio 4:3 et une largeur supérieure à celle des smartphones pliables de concurrents comme Samsung justement. Fermé, il ressemblera à un iPhone classique. Ouvert, il se rapprochera du gabarit de l’iPad mini avec une interface similaire. Son lancement est attendu en septembre, en même temps que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.