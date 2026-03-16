La cérémonie des Oscars 2026 a eu lieu cette nuit et Apple TV n’a remporté qu’un seul prix grâce à F1 : le film. Le groupe avait obtenu six nominations.

Un seul Oscar pour Apple TV

F1 : le film, qui est produit par Apple, a obtenu l’Oscar du meilleur son pour le travail d’Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo, Juan Peralta et Gareth John. Le film avec Brad Pitt dans le rôle principal était en compétition avec Frankenstein, Une bataille après l’autre, Sinners et Sirāt.

The Academy Award-winning sounds of #F1TheMovie. Now streaming on Apple TV. pic.twitter.com/kOyQ1KKJOc — Apple TV (@AppleTV) March 16, 2026

F1 : le film était également nommé pour l’Oscar du meilleur film, mais c’est Une bataille après l’autre qui l’a obtenu. Une autre nomination était pour l’Oscar des meilleurs effets visuels et c’est Avatar : De feu et de cendres qui l’a obtenu. Vient ensuite l’Oscar du meilleur montage qui a été remporté par Une bataille après l’autre et non F1 : le film.

En outre, Apple avait Come See Me in the Good Light nommé pour l’Oscar du meilleur film documentaire. Pour le coup, c’est Mr. Nobody Against Putin qui a remporté la statuette.

Enfin, Apple avait le film The Lost Bus : Au cœur des flammes nommé pour l’Oscar des meilleurs effets visuels. Mais comme vu précédemment avec F1 : le film, c’est Avatar : De feu et de cendres qui a gagné.

On notera qu’il y a tout de même du progrès par rapport à 2025 où Apple TV n’avait pas remporté le moindre Oscar. Sa meilleure performance remonte à 2022 où CODA, un film dont Apple détient les droits, avait remporté l’Oscar du meilleur film. C’était la première fois qu’un film venant d’un service de streaming gagnait la récompense la plus prestigieuse.