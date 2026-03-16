À l’occasion des 50 ans d’Apple, Ronald Wayne — troisième cofondateur de l’entreprise, souvent oublié aux côtés de Steve Jobs et Steve Wozniak — a tenu à corriger un détail devenu quasi mythique. Présent lors d’un événement organisé au Computer History Museum, Wayne a affirmé que l’histoire selon laquelle il aurait “vendu 10% d’Apple pour 800 dollars” est, selon ses propres mots, inexacte… même si la nuance est surtout d’ordre juridique.

“Je n’ai jamais vendu mes 10%”, insiste Wayne

Wayne explique qu’il n’a pas “vendu” sa participation de 10% au sens strict. D’après son récit, la somme de 800 dollars (environ 740 €) aurait d’abord été évoquée comme un chiffre symbolique, proposé par un intermédiaire juridique parce qu’il fallait “mettre un montant” à son retrait de la première structure de la société, alors constituée en partenariat. Il dit avoir accepté ce principe, puis avoir reçu plus tard une enveloppe de Jobs.

Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, les trois fondateurs d’Apple. A noter qu’aucun cliché de l’époque ne montre Ronald Wayne en présence des deux Steve, ce dernier ayant quitté Apple avant que la firme de Cupertino ne devienne réellement populaire.

« J’ai reçu un courrier de Jobs, sans lettre, sans note, sans explication, juste un chèque de 800 dollars », raconte Wayne. Et d’ajouter, sur un ton ironique : « Pour être franc, j’ai cru que c’était un pourboire… et pas généreux en plus. »

La clé : l’incorporation et le rachat officiel

Selon Wayne, un second paiement serait intervenu lorsque Mike Markkula a contribué à transformer Apple en société, afin d’ »éteindre » toute revendication potentielle liée au partenariat initial. Autrement dit, Wayne peut en effet soutenir qu’il n’a jamais “vendu” ses 10%… parce qu’il ne les détenait plus sous cette forme au moment où l’entreprise s’est structurée. Les 800 dollars apparaissent donc bel et bien comme un solde pour tout compte relatif aux parts auquel Wayne aurait pu avoir droit à l’époque.

Un nouveau projet annoncé, sans autres détails

Âgé de 91 ans aujourd’hui, Ronald Wayne a également évoqué sa collaboration actuelle avec un certain Charles Stigger autour d’une nouvelle architecture informatique promettant une baisse de consommation de 30% et visant des performances inédites. Aucun autre détail technique n’a été communiqué sur ce cette collaboration.